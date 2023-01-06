Spiegel: Германия может поставить в Украину ещё САУ Gepard

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Правительство Германии ведет переговоры с двумя неназванными странами о передаче Украине дополнительных зенитных САУ Gepard.﻿ Об этом, со ссылкой на Spiegel, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Договоренности пока нет, но в Берлине есть осторожная уверенность, что в ближайшие месяцы в Украину могут доставить больше САУ Gepard" , – отмечают в издании.

По данным источников, отдельным предметом осуждения является также передача ВСУ большого количества 35-миллиметровых боеприпасов к зенитным немецким САУ. Страны, с которыми ведутся переговоры, держатся в секрете.

Напомним, 5 января стало известно, что в ходе переговоров с Байденом Шольц сообщил, что Берлин намерен передать Украине свои БМП Marder и батарею Patriot. При этом лидер США подтвердил намерение передать ВСУ БМП Bradley.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые детали и сроки поставок в Украину боевых машин пехоты Marder и Bradley, а также батареи Patriot из Германии и США будут озвучены 6 января.