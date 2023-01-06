Генштаб: ВСУ отбили вражеские атаки возле 13 населенных пунктов

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны отбили атаки в Донецкой и Луганской областях, а также ударили по районам сосредоточения врага, сообщает Украинская правда.

"Основные усилия противник сосредоточивает на попытках установления контроля над Донецкой областью, ведет наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, успеха не имеет", - сообщили в ГШ ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по гражданской инфраструктуре.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спирное, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголевка Харьковской области.

На Купянском направлении зафиксирован вражеский огонь в районах населенных пунктов Тавильжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестовое на Харьковщине и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Макеевка, Площанка, Кузьмино и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник обстрелял Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещеевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое поражение попали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Никольское, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому воздействию подверглись Времовка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривне, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.

Из-за высокой эффективности средств огневого поражения Сил обороны в городе Старобельск Луганской области противник усилил административный и контрразведывательный режимы.

"Оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи" , - отмечают в штабе.

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также в течение суток украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ осуществили огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.