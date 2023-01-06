Лукашенко подписал закон о лишении гражданства за "экстремизм"

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Александр Лукашенко 5 января подписал﻿ закон о лишении гражданства за "экстремистскую деятельность" белорусов, живущих за пределами своей страны.

"Подписанный Президентом Закон направлен на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения национальной безопасности" , - говорится в сообщении властей.

Согласно новому закону, который вступит в силу летом 2023 года, гражданства можно будет лишать белорусов, которые живут за пределами страны и осуждены за экстремизм или "нанесение тяжкого вреда" интересам государства.

Под определение могут попасть лидеры оппозиции, которые находятся в изгнании после президентских выборов 2020 года.

Белорусского гражданства, согласно формулировке закона, можно будет лишать даже тех лиц, которые не имеют другого паспорта. Беларусь - одно из нескольких европейских государств, которое не подписало Конвенцию ООН о сокращении безгражданства.

Новый закон, кроме того, обязывает белорусских граждан сообщать властям о приобретении гражданства или вида на жительство в другом государстве. Под требование подпадают и документы, дающие право на получение вида на жительство, например, карта поляка.