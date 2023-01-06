УПЦ МП выступила против служения Епифания в Лавре

УПЦ Московского патриархата заявила﻿, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не имеет разрешения на анонсированное ранее проведение богослужения в Лавре 7 января, а его намерения являются попыткой "силового захвата Успенского собора".

"Согласно сообщению администрации музея, анонсированное "ПЦУ" богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры не имеет разрешения.

Во время встречи с представителями священноначалия и братии Лавры 5 января и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник заявил, что никаких обращений относительно использования Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений со стороны "ПЦУ" не поступало" , - говорится в сообщении церкви.

УПЦ МП также обнародовала видео со встречи, на котором Рудник на вопрос о богослужении Епифания говорит: "Ни официального обращения, ни неофициального обращения от ПЦУ я не получал. Никаких распоряжений по поводу этого я не получал по состоянию на сейчас (вечер 5 января – ред.)" и крестится, чтобы подчеркнуть правдивость своих слов.

В УПЦ МП намерение Епифания провести богослужение 7 января в Успенском соборе на территории Лавры назвали "попыткой силового захвата... собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества".

УПЦ МП также обвинила все СМИ, которые опубликовали заявление с официального сайта ПЦУ, в том, что они якобы не проверили эту информацию, а "вместо этого наполнили информационное пространство очередным фейком от ПЦУ".

Представители церкви также заявили, что во время действия военного положения договоры аренды храмов на территории Лавры продлеваются автоматически до конца войны, и пригрозила уголовной ответственностью за допуск предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания на территорию святыни.

В УПЦ МП добавили, что о нежелании продлевать аренду заповедник должен был сообщить им за 30 дней до даты окончания договоров, но якобы не сделал этого.

Церковь подчеркнула: если Минкультуры и заповедник имеют другую позицию, то "они могут доказать свою правоту в суде", а до тех пор ее пользование Успенским Собором и Трапезной церковью якобы "является правомерным и законным".

Тем не менее Рождественская служба предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится – Минкульт дал разрешение, а заповедник заключил соответствующее соглашение.

"Тот разговор на видео (который распространила УПЦ МП вместе с заявлением, что ПЦУ не имеет разрешения на проведение богослужения в Лавре – ред.) происходил вчера (5 января – ред.) в первой половине дня. На тот момент не было распоряжения о богослужении.

Но во второй половине дня ко мне поступило обращение от ПЦУ о проведении богослужения и о получении разрешения от Министерства культуры. Я предоставил разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, в УПЦ МП обнародовали вечером устаревшую информацию" , - заявил и.о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Александр Рудник.

Он пояснил, что речь идет о разовой аренде для богослужения. Рудник добавил, что правоохранители будут следить за тем, чтобы событие прошло без эксцессов.