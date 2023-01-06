В Германии уточнили, когда и сколько БМП Marder получит Украина

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После обещания Германии поставить Украине БМП Marder для противостояния российскому вторжению депутат правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Нильс Шмид назвал конкретные цифры и сроки. ﻿Об этом он сказал в эфире rbb24 Inforadio, сообщает Европейская правда.

"Мы предполагаем, что бундесвер сможет обойтись примерно без 40 таких машин, или что он сможет использовать промышленные запасы. Украинцам потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с ними, но мы сможем поставить это оружие в первом квартале этого года" , - сказал Шмид, представитель парламентской фракции СДПГ по внешней политике.

Шмид также отверг упреки, что решение было принято только сейчас. По его словам, Германия вела тесную координацию с партнерами по Альянсу.

"Мы еще далеко не устали поддерживать Украину" , - сказал Шмид, уточнив, что на поставки оружия "нет табу", но они должны быть ответом на обострение войны и НАТО нельзя втягивать в войну.

5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.