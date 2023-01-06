Минобороны РФ заверяет, что прекратило огонь

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Министерство обороны РФ утверждает, что с 12:00 пятницы ввело временный режим прекращения огня в Украине.

"В соответствие с поручением президента РФ и указаниями министра обороны РФ в Объединенной группировке российских войск (сил) в районе специальной военной операции с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г. объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине" , - говорится в сообщении МО РФ.

При этом ведомство обвинило Украину, что она стрелять продолжает