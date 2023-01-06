Укрэнерго: Потребление электроэнергии растет из-за похолодания

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На 11:00 пятницы, 6 января, в Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за похолодания, лимиты действуют во всех областях. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании объяснили, что для обеспечения баланса в энергосистеме все области получили лимиты потребления, действующие с 8 до 23 часов.

"Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения" , – отметили в НЭК.

Ночью электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Однако в регуляторе отметили, что уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию.