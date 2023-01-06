Украинцы не верят в конфликт в руководстве страной – опрос

Согласно результаты опроса Киевского международного института социологии﻿, подавляющее большинство украинцев не верят, что между политическим и военным руководством страны есть серьезный конфликт, а также в то, что власть готова пойти на неприемлемые компромиссы с Россией.

"Только 10% украинцев сейчас верят, что между политическим и военным руководством существует серьезный конфликт, и доля таких респондентов с сентября по декабрь снизилась с 14% до 10%. Зато с 71% до 77% стало больше тех, кто убежден, что политическое руководство Украины и военное командование действуют слаженно как одна команда с общей целью победить в войне" , - говорится в результатах исследования.

Также с 73% до 76% выросло количество тех, кто считает, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

В то, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина вела переговоры с Россией, верят лишь 15% украинцев (столько же было в сентябре).

Социологи отмечают, что в декабре, по сравнению с сентябрем, стало немного больше тех, кто считает, что власть готова пойти на неприемлемые компромиссы с Россией (с 5% до 7%).

Но при этом все равно абсолютное большинство (84%) украинцев убеждены, что власть не собирается и не пойдет на неприемлемые компромиссы с РФ (в сентябре таких было 87%).

В КМИС подчеркнули, что такая тенденция наблюдается фактически во всех регионах, а также среди различных лингвистических категорий.

Исследование проходило 4-27 декабря 2022 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

КМИС отмечает, что формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется еще определенное систематическое отклонение, но, несмотря на это социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.