Шмыгаль: Украина в 2022 году получила триллион гривен помощи от партнеров

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Украина в 2022 году получила около 1 триллиона гривен от международных партнеров, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Около 1 трлн грн мы получили от наших международных партнеров" , – сказал глава Кабмина.

Из них 410 млрд. грн. предоставили США, 390 млрд. грн. предоставили страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком.

Еще 88 млрд грн было получено от МВФ, 60 млрд грн – от Всемирного банка и 17 млрд грн – от Японии. Также поступали другие суммы многих других партнеров.