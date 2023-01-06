Эстонская разведка: Мобилизация в России после первой волны не прекращалась

Эстонская разведка считает, что РФ действительно готовится объявить новую волну мобилизации после православного Рождества, но фактически этот процесс не прекращался и после формального завершения первой волны, сообщает Украинская правда.

Как сообщает ERR, об этом рассказал руководитель центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковник Марго Гросберг.

Так, по его словам, есть признаки того, что в некоторых регионах приготовления ко "второй волне" уже происходят - так, например, известно, что в Краснодарском крае типографии поступил заказ на печать 5000 повесток.

"На следующей неделе появится ясность, начнется ли эта вторая волна мобилизации и как это будет происходить" , - отметил Гросберг.

Он отметил, что, вопреки распространенным представлениям, процесс мобилизации не останавливался и после заявленного завершения первой волны - за исключением регионов, где военкоматам удалось собрать столько людей, сколько планировалось. Эти около 300 тысяч резервистов уже прошли или еще проходят подготовку и в ближайшие 1-2,5 месяца будут переброшены к границам с Украиной или непосредственно на фронт. Если со второй волной подход будет подобным, новые призванные окажутся на фронте ориентировочно в марте-апреле.

Полковник прокомментировал также предложение рождественского "перемирия" от Путина, отметив, что разведка Эстонии видит в этом информационно-психологическую операцию.

"Россия пытается продемонстрировать свою щедрость и готовность к миру, но реальная цель этого "мира" - лишь выиграть время и перегруппировать силы" , - отметил он.

Как сообщалось, в Минобороны Эстонии предполагают, что призванные во второй волне мобилизации россияне будут иметь еще худшую подготовку, чем резервисты первой волны.