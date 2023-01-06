Федоров: Украина скоро получит еще 4−5 тысяч терминалов Starlink

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в скором времени Украина получит еще 4−5 тысяч терминалов Starlink, сообщает Новое время.

По словам Министра цифровой трансформации Михаила Федорова, только через Минцифры в Украину уже завезли 25 тысяч терминалов старлинк, в ближайшее время прибудет еще одна партия на 4−5 тысяч устройств.

Об этом министр заявил в ходе национального телемарафона.

По словам Федорова, значительная доля терминалов идет к военным. Эти терминалы используются в медицинской сфере, энергетической сфере, государственных учреждениях. Министр подчеркнул, что очень важно, чтобы реестры работали даже во время блекаутов.

"К сожалению государство не двигается по Agile, когда быстро может адаптироваться под изменения. Поэтому все старлинки - на сегодняшний день мы 25 тысяч где-то получили и получим еще 4-5 тысяч — все это мы закупили благодаря донорской помощи других государств" , — отметил Федоров.

В частности, почти 20 тысяч терминалов для Украины уже закупила Польша, добавил министр.

В то же время Федоров добавил, что Минцифры ведет коммуникацию с Маском, чтобы его компания логистически обеспечила такое количество старлинков, «потому что дефицит старлинков в мире сейчас».

Также министр добавил, что Минцифра получает «спеццину» (которая ниже, чем для частных пользователей) и ведет переговоры с разными международными партнерами, а затем стороны между собой заключают контракт.

"Бесплатно мы ничего не получаем" , – отметил Федоров.

Также министр добавил, что за партию старлинк выплачивается абонплата за 3−6−9 месяцев вперед.

"Маск заверил, что в любой ситуации он не будет отключать старлинки, он будет продолжать помогать" , - добавил министр.

Напомним, что 30 декабря в Украину прибыла новая партия терминалов спутникового интернета Starlink.

В ноябре Польша предоставила Украине 1570 систем спутниковой связи Starlink.

В конце месяца терминалы Starlink разрешили ввозить в Украину без пошлин и НДС. Тогда премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что это удешевит стоимость терминалов и позволит обеспечить ими больше людей и организаций.

Позже Украина достигла соглашения по Starlink с компанией SpaceX Илона Маска. Согласно договоренности, в страну поступят еще более 10 000 терминалов.