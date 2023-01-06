Спикер Пентагона: БМП Bradley дадут Украине преимущества на поле боя
Спикер американского Министерства обороны, бригадный генерал Пэт Райдер назвал БМП Bradley, которые США передадут Украине, «убийцей танков», сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Он подтвердил, что в пятницу США объявят о новом пакете помощи Украине, который будет включать БМП Bradley. Генерал отметил, что эта бронетехника может перебрасывать пехоту на поле боя для поддержки наступательных и оборонительных операций, «обеспечивая уровень огневой мощи и брони, которые дадут преимущества на поле боя».
На просьбу объяснить разницу между Bradley и танком спикер сказал, что это «не танк, а убийца танков».
"Это [Bradley] значительно усилит и без того впечатляющий боевой потенциал Украины. И мы уверены, что это поможет им на поле боя", — добавил он.
Райдер также ответил на вопрос, не изменилась ли позиция администрации президента Джо Байдена по танкам Abrams, и сказал, что США «будут рассматривать все варианты в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе». По его словам, решения будут приниматься с учетом «множества факторов и того, как лучшего всего поддержать [Украину]», а также того, что есть на складах США и что доступно другим партнерам.
5 января американские СМИ сообщили, что США в пятницу передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму почти 3 млрд долларов, который будет около 50 БМП Bradley.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина «очень ждет» Bradley, которые значительно повысят боеспособность ее подразделений.
Производитель БМП M2 Bradley — американская компания BAE Systems Land & Armaments, они находятся на вооружении с 1981 года. БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки в период и после спешивания. Она может перевозить троих членов экипажа и семерых пассажиров.
Вооружение БМП состоит из одноствольной автоматической пушки с цепным приводом калибра 25 мм M242 Bushmaster, эффективная дальность огня которой — 2 км, противотанкового комплекса с ракетами TOW или Javelin. Также на БМП M2 Bradley можно дополнительно установить 7,62 мм пулемет.