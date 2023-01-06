Генштаб: ВСУ поразили пункт дислокации россиян, много раненых

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Вооруженные силы Украины 5 января нанесли удар по пункту дислокации оккупантов в селе Гавриловка Вторая на юге Херсонщины – до сотни раненых военных доставлены в больницы, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется".

Село Гавриловка Вторая на Херсонщине Скрин с карты

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки осуществили огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

В течение суток противник нанес 1 ракетный удар и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Для поддержания наступательного потенциала и пополнения потерь захватчики продолжают мероприятия по мобилизации.

Основные усилия противник сосредотачивает попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других - обороняется.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрелечье, Красное, Амбарное, Бугруватка, Гатище, Зеленое и Отрадное на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое воздействие врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крохмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Временка, Великая Новоселка, Угледар и Парасковиевка Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов. Среди них - Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь - Днепропетровской.

На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.