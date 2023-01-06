В здании МИД РФ сработала пожарная сигнализация: что произошло

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В помещении одного из корпусов здания МИД РФ сработала пожарная сигнализация из-за возможного короткого замыкания, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

"Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет".

Захарова заявила, что информация о том, что "имело место возгорание в рабочих помещениях", не соответствует действительности, а речь идет о подвальных этажах.

В то же время российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Московского главка МЧС, сообщил, что происшествие произошло по адресу: Смоленская-Синяя площадь, дом 30, строение 2.

На место выехали пожарные и проводят разведку.