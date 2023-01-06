США объявили рекордный пакет военной помощи для Украины

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Соединенные Штаты Америки объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов. Впервые партнеры предоставят "убийцу танков" - бронемашины M2 Bradley, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление пресс-секретаря Белого дома Карина Жан-Пьера на брифинге.

"Коллеги из Госдепартамента позже в деталях расскажут об этом пакете. Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса "земля-воздух", другая техника и амуниция" , - отметила она.

По ее словом, 225 млн долларов направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.

Ранее СМИ сообщали, в очередном пакете помощи будут:

дополнительные ракетные системы HIMARS

бронемашины HUMVEE

бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP

зенитные ракеты Sea Sparrow

легкие танки M2 Bradley

Фото: характеристики M2 Bradley (инфографика armyinform.com.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность подготовки украинских военных на своей территории. В частности, речь идет об обучении на системах противоракетной обороны Patriot.