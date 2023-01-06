ГУР: Россия готовится к новому наступлению на востоке и юге Украины

Россия готовится к возможному новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях﻿﻿, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы ожидаем, что они будут вести наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской области, но оборонятся в Херсонской области и Крыму" , — сказал Скибицкий в комментарии Guardian.

По словам Скибицкого, в Беларуси находятся около 15 тысяч российских военных. Он напомнил, что в феврале прошлого года с севера в Украину вторглись около 45 тысяч человек, и они не смогли взять Киев, хотя Украина была, по его словам, недостаточно подготовлена.

Сейчас северные оборонительные позиции Украины сильны, и ВСУ готовы к возможной угрозе, сказал Скибицкий. Он добавил, что ситуация может измениться, если Беларусь вступит в войну.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению нет.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.