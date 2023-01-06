Пентагон опубликовал подробный список вооружения, которое получит Украина

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Министерство обороны США опубликовало подробный список вооружения, которое получит Украина в рамках крупнейшего пакета помощи на сумму $3,075 млрд, сообщает Европейская правда.

В новый пакет вошли 50 бронированных машин пехоты Bradley, а также 500 противотанковых ракет и 250 000 боеприпасов калибра 25 мм к ним.

США также пришлют 100 бронетранспортеров M113, 55 защищенных от мин машин (MRAP) и 138 бронеавтомобилей HUMVEES, а также 18 единиц 155-мм самоходных гаубиц и 18 машин поддержки.

БМП Bradley регулярно используется армией США для транспортировки войск к месту боевых действий с середины 1980-х годов. Ее броня и основное вооружение - 25-мм пушка в паре с более легким пулеметом и парой противотанковых ракет TOW - делают ее высокопроизводительной современной боевой машиной.

Пакет помощи также включает:

70 000 - 155-мм артиллерийских снарядов;

500 - высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

1200 - 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);

36 буксируемых 105-мм гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

10 000 - 120-мм минометных мин;

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

Ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;

4000 авиационных ракет "Zuni";

около 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию;

противопехотные мины Claymore;

приборы ночного видения и оптика;

запасные части и другое полевое снаряжение.

Напомним, 5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

Кроме того, Германия следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.