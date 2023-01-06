Зеленский: Военная помощь Украине вышла на новый уровень

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Оборонное сотрудничество Украины с партнерами вышло на новый уровень, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 6 января, сообщает Новое время.

"Теперь у наших воинов будет еще больше оружия, техники, снарядов, оборонных систем, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам России и тем ударам, которые государство-террорист наносит, не различая, праздник это или будни" , — сказал он.

Глава государства отреагировал на новый пакет оборонной помощи почти на 3 млрд долларов, о котором США объявили в пятницу, и отметил, что Украина впервые получит бронированные машины Bradley — «именно то, что нужно».﻿

Зеленский также отметил помощь Германии, которая второй после США передаст Украине батарею ЗРК Patriot:

«Укрепление нашей противовоздушной обороны — это прямая работа по деэскалации здесь и сейчас… Вместе с блестящими немецкими IRIS-T Patriot сделают украинское и европейское небо более безопасным».

По словам президента, после его визита в США две недели назад в украинском «дипломатическом марафоне» было уже более 20 этапов, и он продолжится.

"На сегодняшний день для Украины больше ПВО, больше бронетехники, впервые — западные танки, больше пушек и снарядов, больше энергетических и политических возможностей. А это все означает больше защиты для украинцев и всех европейцев от любых проявлений российского террора… Рашизм должен проиграть в этой войне — во всем и всюду. На земле, в небе, на море, в энергетике, в экономике, в политике и, наконец, на скамье подсудимых в международном трибунале за эту агрессию против Украины. Каждый день мы вместе с партнерами приближаем этот приговор для террористов" , — подчеркнул Зеленский и поблагодарил союзников.

В новый пакет помощи Украине от США на сумму около 3 млрд долларов войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронемашины MRAP, ракеты GMLRS, противотранспортные мины, боеприпасы и так далее.

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

После переговоров Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.

В январе также должно пройти очередное заседание в формате Рамштайн, на котором представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.