Мэр: В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв в районе вокзала

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Вечером в пятницу, 6 января, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел громкий взрыв в районе вокзала, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество. Жители сообщают о громком взрыве в районе железнодорожного вокзала" , — написал он.

Федоров добавил, что детали уточняются.

Ранее Федоров сообщал, что в Мелитополе ФСБшники, переодетые в гражданское, подслушивают разговоры людей и задают жителям провокационные вопросы.