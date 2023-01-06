Резников сообщил новые данные по количеству ракет и дронов у россиян
Российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. Кроме этого у россиян осталось всего 12% иранских дронов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Twitter министра обороны Алексея Резникова.
По его данным, в настоящее время Россия располагает всего 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет.
Он отметил, что оккупанты имеют 11% баллистических ракет "Искандер", 9% "Калибров", 16% Х-101.
"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", - написал Резников.
Напомним, что по состоянию на 22 ноября 2022 года , по словам Резникова, в России осталось 119 ракет "Искандер" (13%). К началу войны в арсенале было 900 ракет, затем было произведено 48 ракет. Российская армия израсходовала 829 ракет.