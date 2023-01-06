НБУ: Международные резервы Украины в декабре выросли до 28,5 млрд долларов

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Международные резервы Украины в декабре увеличились на 1,9% и, по предварительным данным Национального банка, составили 28,49 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Это больше, чем перед началом полномасштабной войны, но меньше, чем до начала 2022 года, отметил регулятор.

В декабре на счета правительства в Национальном банке поступило 4,47 млрд долларов:

2 030,3 млн долларов - от США (через трастовый фонд Всемирного банка);

598,7 млн долларов - от Европейского союза;

540,7 млн долларов - от размещения валютных ОВГЗ;

402,0 млн долларов - от Всемирного банка;

367,8 млн долларов - от правительства Канады;

528,9 млн долларов - от других международных кредиторов.

Недавно сообщалось, что потребительская инфляция в декабре 2022 года ускорилась, но, несмотря на вызовы войны, осталась умеренной и ниже прогноза Национального банка Украины.

Кроме того, в 2022 году из спецсчетов, открытых Национальным банком Украины, на нужды обороны перечислено более 22,3 млрд гривен, для оказания гуманитарной помощи - более 920 млн гривен.