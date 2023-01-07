ISW: В России критикуют Путина за объявленное перемирие

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что президента России Владимира Путина подвергли критике за так объявленное так называемое рождественское "перемирие", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ISW.

Российские официальные лица и блогеры практически не отреагировали на объявление США о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму более 3,75 млрд долларов, что еще раз подчеркнуло, что Кремль и российское информационное пространство избирательно освещают западную военную помощь как эскалацию.

Российские официальные лица и блогеры продолжали негативно реагировать на заявление Президента России Владимира Путина о прекращении огня от 5 января, поскольку 6 января боевые действия в Украине продолжились.

В институте предполагают, что объявление о прекращении огня, вероятно, и в дальнейшем будет служить точкой раздражения для лиц в информационном пространстве, которые поддерживают взаимовыгодные отношения с Путиным.

В то время как многие в российском информационном пространстве резко критиковали объявление о прекращении огня, некоторые использовали заявление президента РФ, чтобы продолжать распространять нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей и морали.

Известные российские военные блогеры продолжают использовать свои платформы для пропаганды искоренения украинской культурной и этнической идентичности.

В ISW отмечают: пока Кремль продолжает предоставлять пространство для таких заявлений и жестко цензурирует высказывания, которые отклоняются от его собственной информационной линии, намерения, стоящие за путинской войной, остаются понятными.

Основные выводы аналитиков института о боевых действиях в Украине по состоянию на 6 января: