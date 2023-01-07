ISW: В России критикуют Путина за объявленное перемирие
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что президента России Владимира Путина подвергли критике за так объявленное так называемое рождественское "перемирие", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ISW.
Российские официальные лица и блогеры практически не отреагировали на объявление США о предоставлении Украине новой военной помощи на сумму более 3,75 млрд долларов, что еще раз подчеркнуло, что Кремль и российское информационное пространство избирательно освещают западную военную помощь как эскалацию.
Российские официальные лица и блогеры продолжали негативно реагировать на заявление Президента России Владимира Путина о прекращении огня от 5 января, поскольку 6 января боевые действия в Украине продолжились.
В институте предполагают, что объявление о прекращении огня, вероятно, и в дальнейшем будет служить точкой раздражения для лиц в информационном пространстве, которые поддерживают взаимовыгодные отношения с Путиным.
В то время как многие в российском информационном пространстве резко критиковали объявление о прекращении огня, некоторые использовали заявление президента РФ, чтобы продолжать распространять нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей и морали.
Известные российские военные блогеры продолжают использовать свои платформы для пропаганды искоренения украинской культурной и этнической идентичности.
В ISW отмечают: пока Кремль продолжает предоставлять пространство для таких заявлений и жестко цензурирует высказывания, которые отклоняются от его собственной информационной линии, намерения, стоящие за путинской войной, остаются понятными.
Основные выводы аналитиков института о боевых действиях в Украине по состоянию на 6 января:
- Российские официальные лица и блогеры практически не отреагировали на объявление США о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере более $3,75 млрд.
- Они же продолжали негативно реагировать на заявление Президента РФ Владимира Путина о прекращении огня от 5 января, поскольку 6 января боевые действия в Украине продолжились.
- Отдельные жестко настроенные представители российского информационного пространства воспользовались заявлением Путина для продвижения нарратива о том, что Путин является защитником религиозных ценностей.
- Известные российские военные блогеры продолжают использовать свои платформы для пропаганды искоренения украинской культурной и этнической идентичности.
- Российские и украинские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной и Сватово.
- Российские источники утверждают, что войска РФ достигли успехов в Соледаре, в то время как российские наступательные операции продолжаются вокруг Бахмута и в районе Авдеевки-Донецка.
- Власти и военное руководство РФ продолжают сталкиваться с негативной реакцией в ответ на удар, нанесенный 31 декабря по российской базе в Макеевке Донецкой области.
- Российские войска и оккупационные власти продолжают целенаправленно преследовать украинских детей с целью усиления социального контроля на оккупированных территориях.