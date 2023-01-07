Оккупанты заявляют, что их ПВО сбила беспилотник над Севастополем
В оккупированном Крыму так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о сбитии дрона в ночь на субботу, сообщает Украинская правда.
Об этом Развожаев написал в Телеграмм.
"Силы ПВО... сбили БПЛА над Северным молом".
Ранее сообщалось, что так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр.
Развожаев 2 января сообщил, что в городе работала ПВО, а над морем сбили беспилотники.