Погода в Украине 7 января резко изменится – ударят морозы до -20

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Погода в Украине сегодня, 7 января резко изменится. Синоптики предупредили о сильных морозах, которые местами будут достигать -20, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По информации синоптиков, сегодня в западных, днем в Житомирской, Винницкой и Одесской областях будет облачно. Ожидается небольшой снег, днем местами с дождем.

При этом на остальной территории прогнозируется переменная облачность, без осадков. На дорогах западной части страны гололедица. Ветер северный с переходом в большинстве областей на восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха резко снизится

Также синоптики предупредили о существенном понижении температуры. Так, в восточных, Сумской, Полтавской, Черниговской областях ночью -15 -20 мороза, днем -8 -13 градусов мороза.

На остальной территории ночью -7 -12 градусов мороза, днем -2 -7, а в западных, Винницкой и Одесской областях ночью от 0 до -5 мороза. В дневные часы суток от 1 градуса до +4 градусов тепла, в Закарпатье и Прикарпатье ожидается до +7.

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице также прогнозируют резкое понижение температуры. В Киевской области ночью будет -7 -12 градусов мороза, а днем -2 -7.

При этом в столице ночью около -10 градусов мороза, днем -5 -7.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на восточный, 5-10 м/с.