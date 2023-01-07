СМИ: Палата представителей США избрала нового спикера с 15 попытки
Палата представителей США с 15-й попытки избрала спикера. Соответствующий теперь пост будет занимать Кевин Маккарти, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает CNN.
Окончательный подсчет зафиксировал 216 голосов за республиканца и 212 - за демократа Хакима Джеффриса.
"Маккарти победил после 15 туров голосования, сделав их самыми продолжительными выборами спикера за 164 года", - пишут СМИ.
К слову, глава Республиканской партии представляет Калифорнию и раньше был лидером меньшинства в Палате представителей.