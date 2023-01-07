Генштаб обновил данные о российских потерях в Украине

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Согласно данным Генштаба, 6 января российские оккупанты на войне потеряли еще 490 воинов, 2 танка, 3 артиллерийских системы, 2 средства ПВО, бронированную машину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 января 2023 ориентировочно составили около 110740 (+490) человек.

Кроме российских вояк, ликвидировано:

танков - 3066 (+2) ед.

боевых бронированных машин - 6125 (+1) ед.

артиллерийских систем - 2062 (+3) ед.

РСЗО - 431 (+0) ед.

средства ПВО - 217 (+2) ед.

самолетов - 285 (+0) ед.

вертолетов - 272 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+0) ед.

крылатые ракеты - 723 (+0) ед.

корабли/катера - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед.

специальная техника - 182 (+0) ед.

Данные уточняются, - отмечают в штабе.