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Генштаб обновил данные о российских потерях в Украине

Генштаб обновил данные о российских потерях в Украине
Фото: Facebook

Согласно данным Генштаба, 6 января российские оккупанты на войне потеряли еще 490 воинов, 2 танка, 3 артиллерийских системы, 2 средства ПВО, бронированную машину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 января 2023 ориентировочно составили около 110740 (+490) человек.

Кроме российских вояк, ликвидировано:

  • танков - 3066 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 6125 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 2062 (+3) ед.
  • РСЗО - 431 (+0) ед.
  • средства ПВО - 217 (+2) ед.
  • самолетов - 285 (+0) ед.
  • вертолетов - 272 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+0) ед.
  • крылатые ракеты - 723 (+0) ед.
  • корабли/катера - 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед.
  • специальная техника - 182 (+0) ед.

Данные уточняются, - отмечают в штабе.

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