В Госдепе США прокомментировали результаты российского перемирия

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В Госдепе США считают, что их оценка касательно цинизма так называемого «рождественского перемирия» подтвердилась, но российский диктатор Владимир Путин мог иметь скрытый мотив, когда объявлял о «прекращении огня», сообщает Новое время.

Об этом заявил спикер американского ведомства Нед Прайс во время брифинга.

"Мы обеспокоены тем, что Москва будет стремиться использовать любую потенциальную паузу в боевых действиях для перевооружения, перегруппировки и, в конце концов, для повторного нападения" , - сказал Прайс.

По его словам, российские обстрелы Украины в пятницу, 6 января, когда уже начало действовать объявленное Путиным перемирие, подтвердили цинизм РФ.

Спикер Госдепа добавил, что Россия и раньше прибегала к призывам к так называемому гуманитарного прекращения огня, в частности в Мариуполе, но сама же немедленно его нарушала.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Реагируя на это, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

В свою очередь, представитель Госдепа США Нед Прайс говорил, что заявление Путина о «режиме прекращения огня» — циничное, ведь оно появился через несколько дней после новогодних атак РФ против гражданской инфраструктуры Украины.

Уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о российском обстреле Херсона, в результате которого погиб спасатель. Также оккупанты ударили, в частности, по Краматорску и Кураховому в Донецкой области и одному из населенных пунктов Луганской области.