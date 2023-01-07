Епифаний в Киево-Печерской Лавре проводит Рождественскую службу

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В Киево-Печерской лавре начинается богослужение под руководством Блаженнейшего митрополита и главы ПЦУ Епифания, сообщает Украинская правда.

Это первая рождественская служба Православной церкви Украины в Успенском соборе на территории Лавры.

Ранее богослужения здесь проводила только УПЦ Московского патриархата.

Смотрите трансляцию Суспільне Новини со службы в Рождество в Киево-Печерской лавре.

На месте много полиции, украинцев в Лавру пропускают через металлоискатели.

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