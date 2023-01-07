ОВА: Россияне вывезли почти 300 детей из Донбасса в больницы Москвы

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Российские окупанты под предлогом «лечения» вывезли в Москву почти 300 детей из Луганской и Донецкой областей. Но на самом деле «пациенты» не были в тяжелом состоянии, сообщает Новое время.

Об этом сообщила Луганская ОВА в Facebook.

Выездные бригады российских медиков осенью проводили медосмотры юношей и девушек в оккупированных городах. Кое-где учителя в школах собирали с детей деньги за обследование.

По данным ОВА, российские медики заявили о якобы обнаружении "серьезных травм" у части детей и оказании им "первой помощи". После этого их с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставили в московские стационары, где дети продолжили "лечение и реабилитацию".

"До прихода оккупантов дети и родители даже не догадывались о своем тяжелом состоянии" , — отметили в ведомстве.

6 января Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты вывезли 414 детей из временно оккупированной Горловки Донецкой области. Их отправили в Ростовскую область России под предлогом проведения «праздничных мероприятий» с пропагандистской целью.