В Пентагоне рассказали, почему не предоставляют Украине танки Abrams

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При передаче Украине вооружения США учитывают техническое обслуживание, подготовку, обеспечение и иногда стоимость, сообщает Новое время.

Об этом во время брифинга 6 января заявила зампомощника министра обороны Штатов по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, отвечая на вопрос, почему США не хотят передавать Киеву боевые танки Abrams.

По ее словам, Вашингтон всегда учитывает то, что нужно Украине, и предоставляет это в соответствующий момент. Со временем потребности на поле боя могут меняться. В качестве примера Купер вспомнила о БМП Bradley, входящих в новый американский пакет помощи.

Она добавила: США полностью согласны, что Украине нужны танки, и поэтому сотрудничают с Нидерландами для восстановления ряда танков Т-72, уже прибывающих на поле боя.

"Однако мы должны помнить о техническом обслуживании и поддержке танков. Мы знаем, что Abrams, кроме того, что он является пожирателем горючего, достаточно сложен в обслуживании. Поэтому мы хотим посмотреть на весь спектр танковых возможностей и посмотреть, где мы все можем поддержать Украину" , — подчеркнула Купер.

Ранее WP сообщила, что США исключают отправку Украине танков Abrams из-за ряда технических причин. По словам собеседника издания, танки весят 55 тонн и используют турбинный двигатель, расходующий топливо с огромной скоростью. Также эта техника склонна к поломкам и требует большого опыта технического обслуживания.

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд, в который, в частности, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow. Перед этим Франция заявила, что передаст Киеву «колесные танки» AMX-10RC — первые танки западной разработки — и бронеавтомобили Bastion. Германия пообещала ВСУ десятки БМП Marder и батарею ЗРК Patriot.