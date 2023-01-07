ГСЧС: В Украине появилась карта заминированных территорий
В Украине появилась карта взрывоопасных территорий, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ГСЧС.
Интерактивная карта позволяет убедиться в безопасности дорог, по которым передвигаются украинцы.
На этой карте отображаются места, на которых уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся у ГСЧС информации (погрешность локализации составляет до 30 м).
Спасатели призвали пользоваться ею при планировании маршрутов в районах, где велись боевые действия.
Карту можно увидеть на сайте, а также загрузить приложением на мобильные телефоны.