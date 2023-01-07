ГСЧС: В Украине появилась карта заминированных территорий

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Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В Украине появилась карта взрывоопасных территорий, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Интерактивная карта позволяет убедиться в безопасности дорог, по которым передвигаются украинцы.

На этой карте отображаются места, на которых уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся у ГСЧС информации (погрешность локализации составляет до 30 м).

Спасатели призвали пользоваться ею при планировании маршрутов в районах, где велись боевые действия.

Карту можно увидеть на сайте﻿, а также загрузить приложением на мобильные телефоны.