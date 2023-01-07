Лукашенко: Мы поддерживаем российских братьев, но не забываем и об украинцах

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Белорусы поддерживают своих российских братьев, но и якобы "не забывают" и об украинцах, заявил диктатор Александр Лукашенко, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Лукашенко в Свято-Елисаветинском женском монастыре утром 7 января, которого цитирует БЕЛТА.

Лукашенко вспомнил, что недавно этот же монастырь собирал помощь для российских военных на фронте.

Во время этого же выступления диктатор вспомнил и об Украине, где якобы "сначала создавалось напряжение майданами, потом гражданская война, а потом самая настоящая горячая бойня".

"Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим российским братьям, россиянам, я этого никогда не скрывал.

И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, которые сбежали от войны, в прошлом году только года нашли постоянное место жительства и убежище в нашей стране".

Справка:

С начала войны Лукашенко действительно не забывает об украинцах - из Беларуси сначала войной пошли российские войска, а в течение 10 месяцев летят ракеты и беспилотники.