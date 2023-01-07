Жителей Житомирской и Запорожской областей предупреждают о взрывах

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Жители двух областей сегодня могут слышать взрывы, связанные с плановыми работами. Речь идет о Житомирской и Запорожской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

"Уважаемые жители Житомирского района! Сегодня могут быть слышны взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведутся плановые работы" , - говорится в сообщении.

Также о взрывах, связанных с работой саперов, предупреждает полиция Запорожской области. Специалисты будут уничтожать боеприпасы сегодня в период с 12:30 до 13:00 возле села Резедовка Вольнянского района.

Напомним, в Украине была создана карта взрывоопасных территорий, чтобы граждане могли выбрать безопасный маршрут для передвижения.