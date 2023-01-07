Тяжелые бои и фейки россиян: что известно о ситуации вокруг Соледара
Одной из самых горячих точек на Донбассе остается Соледар. Недавно российские пропагандисты начали разгонять фейки о якобы "взятии" города, но украинская сторона опровергает эти заявления, сообщает РБК-Украина.
Все что известно о ситуации вокруг Соледара из свежих заявлений.
Что говорят украинские власти и военные о ситуации
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что вокруг города идут тяжелые бои. Украинские силы принимают все меры, но прибегать к подробностям глава области не стал.
"Тяжелые бои идут. Командование принимает максимальные меры, чтобы восстановить те положения, по которым частично враг имел успех. Точно знаем, какие меры предпринимаются, какие силы и кто присоединяется к этому", - рассказал Кириленко в эфире телемарафона.
В свою очередь он выразил уверенность в успехах украинских защитников и призвал следить за сообщениями Генштаба.
Между тем, заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Юрий Мысягин в своем Telegram написал, что Соледар находится под контролем Украины.
"Соледар под контролем Сил обороны Украины", - сообщил он.
Вместе с тем украинские военные также опровергают заявления россиян. Но отмечают, что ситуация тяжелая вокруг города, оккупанты имеют продвижения, но не такие, как говорит враг.
"Все хорошо. Работаем. О Бахмутском и Соледаре не все так как пишут. У русни есть продвижение, но не настолько как у их пропагандистов. Там тяжелые бои сейчас", - пишет 46 отдельная десантно-штурмовая бригада.
Фейки россиян о "взятии города"
При этом российские оккупанты сообщали о якобы "взятии под контроль части города" включая завод "Артемсоль". Пропагандисты утверждали, что в Соледар якобы зашли "вагнеровцы".
Также российские Telegram каналы со вчерашнего вечера сообщают, что подразделения РФ якобы "сумели продвинуться через центр города".
Напомним, что в утренней сводке Генштаба ВСУ по Соледару сообщается лишь то, что город был под огневым ударом.
Примечательно, что издание The Wall Street Journal писало о том, что Россия на фоне мощного сопротивления украинских бойцов начала перебрасывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе к Соледару.
Журналисты писали, что вокруг города бои ведутся уже давно, но сам факт такой переброски войск может свидетельствовать о том, что ВСУ заставили россиян "менять тактику на ходу".