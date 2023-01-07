Некоторым украинцам с детьми дадут 6700 гривен: кто получит деньги

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Украинцам с детьми до 3 лет увеличили выплаты по программе "муниципальная няня". С 2023 года вместо 2282 грн ежемесячно будут платить 6700 грн, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили на сайте Министерства социальной политики.

Кто может воспользоваться услугой?

Программой "муниципальная няня" могут воспользоваться те семьи, в которых есть ребенок или родитель с инвалидностью первой или второй группы.

"Постановлением Кабинета Министров от 30.12.2022 № 1474 "Некоторые вопросы социальной защиты детей и семьи" определено, что компенсация услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня" предоставляется в случае осуществления ухода за ребенком с инвалидностью, или в случае, если родитель, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы", - сказано в сообщении.

Правительство также приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Таким образом, семья на возмещение услуги няне сможет ежемесячно получать 6700 гривен вместо 2272 гривен.

Также постановлением определен механизм начисления компенсации услуги в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге "муниципальная няня".

Что нужно знать

В течение января 2023 года родители, опекуны ребенка в возрасте до трех лет, получающие возмещение стоимости услуги "муниципальная няня" должны подтвердить свое право на такое возмещение.

Для этого нужно подать соответствующим структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения документы, предусмотренные Порядком возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30.01.2019 № 68 "Некоторые вопросы предоставления услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня".

Какие документы нужно подать

электронное заявление о предоставлении компенсации услуги "Муниципальная няня";

электронное заявление о перечислении средств для компенсации услуги "Муниципальная няня" с указанием счета в учреждении банка;

сканированная копия договора между получателем услуги "Муниципальная няня" и муниципальной няней;

сведения, подтверждающие расходы на оплату муниципальной няни услуги "Муниципальная няня" (чек, расчетная квитанция, выписка с банковского счета) в электронной форме.

сведения о свидетельстве о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, фамилия, имя, отчество ребенка, фамилия, имя, отчество родителей);

сканированная копия документа, удостоверяющего проживание на территории Украины (для иностранца и лица без гражданства);

сканированная копия решения местного органа исполнительной власти или суда об установлении опеки (при осуществлении опеки над ребенком).

Заявление подается на сайте Министерства социальной политики.