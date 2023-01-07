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Финляндия готовит очередную партию военной помощи для Украины

Финляндия готовит очередную партию военной помощи для Украины

Финляндия готовит очередную партию военной помощи для Украины. Однако пока неизвестно, что именно будет входить в новый пакет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение нового министра обороны Финляндии Микко Савола в Twitter.

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в ближайшие недели. Содержимое помощи определяется совместно с Силами обороны с тем, чтобы не взорвать собственную обороноспособность", - отметил он.

В то же время глава Минобороны Финляндии подчеркнул, что его страна не будет разглашать подробности пакета по соображениям безопасности.

Напомним, 5 января новый министр обороны Финляндии Микко Савола принял присягу и вступил в должность. Он пообещал продолжать военную поддержку Украины.

Также в Финляндии заявили, что могут передать Украине танки Leopard2, если такое решение примут в ЕС.

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