Премьер Венгрии обвинил Запад в развязывании новой "холодной войны"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что из-за кризиса западноцентрического порядка, который якобы выразила война России против Украины, Запад начал новую "холодную войну", в которой Будапешт должен стоять в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера, сообщает Европейская правда.

Такое Орбан произнес в речи на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана (венгерского политического деятеля конца XIX - начала ХХ века), тезисы которой изложил его политический советник Балаш Орбан в статье для издания Mandiner.

"Сейчас очевидно, что самым большим стратегическим вызовом, который стоит перед Венгрией в следующем десятилетии, является выход из группы стран со средним уровнем дохода и догонялки развитых стран, а также достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе" , - говорится в статье.

По мнению венгерского премьера, неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое, и, как результат, у Соединенных Штатов появляются новые соперники - частично из-за того, что либеральная модель позволила укрепиться таким государствам, как Китай.

Среди событий, которые приводят к кризису неолиберального порядка, Орбан приводит миграционный кризис, Brexit, победу Дональда Трампа на выборах президента США и пандемию коронавируса.

"Точку над "і" поставило начало украинско-российской войны в 2022 году, которое дало понять, что нынешний западноцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики" , - пишет в статье Балаш Орбан.

"холодную войну" - блоковое противостояние между Западом и его соперниками. "Кажется, что международные блоки времен "холодной войны" возрождаются" , - так это описывает его советник.

Новый мировой порядок в представлении Орбана можно представить как систему иерархических сетей, в которой все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сформированных блоков. И это, считает он, особенно плохо для Венгрии, которая имеет негативный исторический опыт существования в блоковом противостоянии.

"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий" , - утверждает Орбан, считая, что такой стратегией должно быть посредничество между Западом и Востоком и неучастие в новой "холодной войне".

На практике это означает, что Будапешт (в рамках системы иерархических сетей) должен быть в хороших отношениях с государствами, которые являются конкурентами Запада, где доминируют США - поскольку так можно избежать маргинализации страны.

Как известно, с начала полномасштабной российской агрессии против Украины Венгрия продолжила поддерживать тесные связи с Россией и открыто призывать к пересмотру и ослаблению санкций Евросоюза против нее, а также развивать отношения с Китаем и Ираном, который Соединенные Штаты относят к "оси зла".