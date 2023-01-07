Братчук: В Запорожской области ликвидирован сын представителя Кадырова

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В Запорожской области ликвидирован сын представителя главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает Новое время.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

По его словам, 34-летний Джамбулат Заураев воевал в Украине как «доброволец в составе так называемых TikTok-войск». Гибель оккупанта уже подтвердил его отец – представитель Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе Абубакар Заураев.

В конце декабря в соцсетях появилась информация о задержании в оккупированном Симферополе представителя Кадырова на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Вместе с ним задержали еще четырех чеченских силовиков, которых обвинили в избиении мужчины, который заступился за девушку.