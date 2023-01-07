Верещук обратилась к украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, активнее искать себе работу, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По словам Верещук, среди внутренне перемещенных лиц немало активных граждан, которые после переезда не стали рассчитывать только на помощь от государства, но и устроились на работу.

"Многие из них готовы остаться в тех общинах, куда переехали. Прежде всего, это результат успешной интеграции и свидетельства того, что трудолюбие украинцев всегда пригождалась в самых сложных условиях. Так есть и сегодня" , — цитирует политика пресс-центр.

Верещук призвала переселенцев "не ждать" и "активнее трудоустраиваться".

"Для трудоустройства ВПЛ нужна инициатива двух сторон — тех, кому нужна работа и тех, кто ее предоставляет. Поэтому я апеллирую к обеим. Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь" , — подчеркнула политик.

С 13 декабря внутренне перемещенные лица могут изменить место жительства и отменить статус ВПЛ онлайн в "Дії".