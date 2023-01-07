Посол Украины о немецком оружии: помогает спасать жизни и вернуть мир

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Немецкое оружие, предоставленное Украине, помогает спасать жизни и вернуть мир. Поэтому есть вероятность, что Германия передаст Украине танки Leopard, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью Wirtschafts Woche.

"Немецкая промышленность, консультируясь с правительством Германии и Украиной, вносит решающий вклад в победу Украины в войне, которую развязала Россия против моей страны и против Запада. Даже если для кого-то это звучит странно: немецкое оружие спасает жизнь и способствует возвращению мира в Европе " , - сказал он.

В то же время решение немецких властей передать Украине бронированную технику хорошо восприняла общественность и промышленность. Он также поблагодарил Германию за зенитный комплекс Iris-T и зенитные танки Gepard, уже показывающие "фантастические результаты".

При этом Макеев подчеркнул, что оптимистично настроен по поставкам танков Leopard.

"Я оптимист. После почти года с начала этого великого российского вторжения многие в Германии наконец-то поняли, что эта война - о существовании Украины и о мире во всей Европе. Мне также приятно, что все больше людей говорят о том, что Украину нужно поддерживать, пока моя страна не выиграет эту войну и не будет бороться за мир в Европе от имени всех европейцев. Это многообещающая отправная точка для правительственных решений - также по поставкам Leopard" , - добавил дипломат.

Напомним, в Германии подтвердили, что передадут Украине до 40 боевых машин Marder. Их планируется отправить в первом квартале 2023 года.