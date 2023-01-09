ISW: Минобороны РФ раскритиковали за ложь об "операции возмездия" в Краматорске

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Военные аналитики Института изучения войны (ISW) указали на то, что в России подвергли критике Минобороны (МО) за то, что оно распространило фейковое заявление об "операции возмездия" в Краматорске, сообщает Украинская правда.

Попытки Минобороны РФ утверждать, что российские войска ответили на украинский удар 31 декабря по российским позициям в Макеевке, вызывают дальнейшее недовольство в российском информационном пространстве.

МО России объявило 8 января, что российские войска провели "операцию возмездия" украинским силам за удар 31 декабря по Макеевке, в результате которого погибло до 400 мобилизованных солдат из-за ошибок российского командования и плохой практики рассредоточения личного состава.

Министерство обороны России ложно заявило, что ответный удар был направлен на несколько временных пунктов дислокации украинских войск в Краматорске, в результате которого погибло более 600 украинских военнослужащих.

Это заявление опровергли ВСУ, а также иностранные журналисты.

Несколько российских военных блогеров негативно отреагировали на заявление МО РФ, указывая на то, что оно часто представляет ложные заявления и критикуя российское военное руководство за сфабрикованную историю с целью "возмездия" за макеевский удар вместо того, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за потери.

В институте отмечают, что реакция МО РФ на удар по Макеевке является продолжением сложившейся модели реагирования на жалобы и возмездия, которая снова сделала российское военное руководство объектом жесткой критики за ведение войны.

Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин, возможно, пытается финансово эксплуатировать украинские природные ресурсы вокруг Бахмута и использует войну в Украине для того, чтобы связать свои военные силы с российскими региональными чиновниками.

Пригожин также продолжает публично объединяться с отдельными российскими губернаторами, пытаясь усилить свое влияние и продвигать свои личные интересы в России, а не просто победить в войне.

Министерство обороны Великобритании подтвердило предварительные оценки Института мировой политики о том, что российские войска готовятся к возможности будущих украинских контрнаступлений в Запорожской или Луганской областях, в частности расширяя оборонительные укрепления.

Ранее ISW уже обращал внимание на признаки подготовки России к решительным действиям (вероятно, оборонительного характера) вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области и оценивал, что расположение российских войск и преобладание оборонительных сооружений в Запорожской области свидетельствуют о том, что российские войска могут готовиться к потенциальным усилиям Украины в этом секторе.

Ключевые выводы ISW о ходе боевых действий 8 января: