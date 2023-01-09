Ситуация на фронте по состоянию на утро 9 января: данные Генштаба

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Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.﻿ Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

Российские войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлениях, отметили в ведомстве.

"В прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка" , — отметили в Генштабе.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, производит инженерное оборудование позиций.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двухлетнего, Первомайского, Ивановки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении огневого влияния испытали Макеевка, Площадка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

По информации Генштаба, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающее для обучения личного состава противника в Беларусь с РФ, снято с длительного хранения и требует обслуживания. К работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

"Отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях" , — добавили в Генштабе.

Кроме того, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Украинские воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его состав горюче-смазочных материалов.