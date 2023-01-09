Peugeot собирается устанавливать прямоугольные рули в свои авто

Вэтом году компания Peugeot привезла на выставку бытовой электроники CES 2023 прямоугольное рулевое колесо, вдохновленное видеоиграми — Hypersquare, сообщает Автоцентр.

Презентация технологии электронного управления состоялась спустя десять лет после появления приборной панели i-Cockpit Peugeot. Внедрение Hypersquare в серийные модели станет очередным прорывом во взаимодействии водителя и автомобиля. По словам генерального директора бренда Линды Джексон, в серийных автомобилях новая технология появится через три года.

Возможности инновационного рулевого колеса компания продемонстрировала на примере футуристичного концепта Inception с автопилотом четвертого уровня автономности. На квадратном ободе установлены четыре круглых контролера, которые используются для управления основными функциями автомобиля. При активации автопилота руль шоу-кара автоматически прячется в переднюю панель.

Как говорят в Peugeot, электронное управление позволит резко сократить количество поворотов руля между блокировками. То есть водителю не придется отрывать руки от обода и скрещивать их при резких поворотах. По мнению разработчиков, за счет отсутствия механической связи с передними колесами новый электронный руль позволит создать более глубокую связь с автомобилем.

По всей вероятности, необычный дизайн руля вызовет неоднозначную реакцию, но Peugeot к этому не привыкать. Дизайнеры компании любят экспериментировать с интерьерами автомобилей. В частности, в фирменном i-Cockpit небольшое рулевое колесо установлено практически на коленях водителя. При этом смотреть на высоко установленную приборную панель приходится через обод.

Впервые i-Cockpit появился в 2012 году в Peugeot 208 и был неоднозначно воспринят водителями, но впоследствии стал хитом. Будет ли воспринято новое переосмысление рулевого управления клиентами марки, покажет время. Как говорят в компании, технология уже тестируется на клиентах и отзывы многообещающие. В серийных моделях Hypersquare будет полностью совмещен с подушкой безопасности.