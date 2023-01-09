Новый электрокар от Volvo с запасом 700 км уже в Украине

ВУкраину привезли электромобиль нового суббренда — Zeekr 001. В Китае продажи пятидверного лифтбека стартовали в ноябре 2021 года и уже в первый месяц было реализовано более 2000 единиц. Поставки модели в Европу начались в 2022 году. Сейчас возможность приобрести электромобиль, за основу которого был взят Porsche Panamera Sport Tourismo, получили и украинцы, сообщает Автоцентр.

Zeekr 001 — первая серийная модель новой китайской марки. В ее разработке принимали участие специалисты Volvo. В основе лифтбека лежит платформа Sustainable Experience, используемая всеми электромобилями Geely. Габариты модели — 4970 х 1990 х 1560 мм при колесной базе 3000 мм. Коэффициент лобового сопротивления заявлен на уровне 0,23.

Уже в базовой версии салон лифтбека отделан кожей Nappa и укомплектован виртуальной панелью приборов и 15,4-дюймовой «мультимедийкой». Также заявлены спортивные передние сиденья с электроприводом и массажем, трехзонный климат-контроль, акустическая система Yamaha и электропривод багажной двери.

Zeekr 001 доступен в заднеприводной версии мощностью 272 л.с. и полноприводной мощностью 544 л.с. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — 6,9 и 3,8 секунды соответственно. В Украине лифтбек предлагают с батареей емкостью 86 и 100 кВтч. В первом случае запас хода составляет 526 км. С блоком большей емкости полноприводный электромобиль проезжает 606 км, заднеприводный — 712 км. Батарея Zeekr 001 поддерживает зарядку от скоростных терминалов мощностью до 360 кВт.

Стоимость лифтбека — от 50 000 до 80 000 долларов в зависимости от версии. Также в 2023 году ожидается модификация с запасом хода 1000 км. Появится ли она на украинском рынке пока не известно.