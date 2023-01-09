Разведка Британии: Почему РФ не использует свои Су-57 над Украиной

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Россия почти наверняка использует свои новейшие истребители Су-57 в миссиях по целям в Украине по крайней мере с июня, но делает это только со своей территории, чтобы избежать потерь боевого самолета.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в понедельник, сообщает Европейская правда.

Британская разведка отмечает, что Су-57 является самым современным российским сверхзвуковым боевым истребителем пятого поколения, использующим стелс-технологии и современную авионику.

Однако, миссии Су-57 вероятно, ограничивались полетами над российской территорией и запуском ракет большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух" на территорию Украины.

Недавние коммерческие снимки показывают пять самолетов Су-57 на авиабазе в Ахтубинске, где находится 929-й летно-испытательный центр.

(6/6) Defence Intelligence analysis of this satellite image, dated 25 December 2022, identified five Su-57 FELON multirole aircraft at Akhtubinsk airfield, Russia. pic.twitter.com/UT1lMXwsxb — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) January 9, 2023

Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, были задействованы в операциях против Украины.