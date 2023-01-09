Протесты в Бразилии: полиция задержала более 400 человек

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В Бразилии через несколько часов после прорыва протестующих сторонников ультраправого бывшего президента Жаира Болсонару в три здания – Конгресс страны, президентский дворец и Верховный суд – полиция очистила﻿ их от протестующих и арестовала более 400 человек.

"Арестовано более 400 человек, которые заплатят за свои преступления. Мы продолжаем работать над установлением всех других лиц, участвовавших в этих террористических актах, произошедших сегодня днем в Федеральном округе" , - заявил губернатор федерального округа Ибанейс Роша.

Роша добавил, что проходит работа над восстановлением порядка.

Сам экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что протесты в его поддержку с вторжениями в государственные здания и ограблениями, "выходят за пределы правил".

"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако ограбления и вторжения в общественные здания, которые произошли сегодня... выходят за рамки правил" , - подчеркнул Болсонару.

В Белом доме и Госдепартаменте Соединенных Штатах заявили, что негативно относятся к попыткам подорвать демократию в Бразилии.

"Мы присоединяемся к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в призывах немедленно прекратить эти действия" , - заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

30 октября Болсонару проиграл президентские выборы левому кандидату Луису Инасио Лули да Силве. Тот был инаугурирован только 1 января.

Экс-президент распространил ложное утверждение о том, что электронная система голосования в Бразилии была подвержена мошенничеству, что породило насильственное движение несогласных с результатами выборов, пишет агентство.

Протестующие в желто-зеленой одежде ворвались в Верховный суд и Конгресс, ломая мебель. По оценкам местных СМИ, в протестах участвовали около 3 000 человек.