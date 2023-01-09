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Генштаб: РФ за сутки потеряла 590 солдат, 3 вертолета и 11 танков

Генштаб: РФ за сутки потеряла 590 солдат, 3 вертолета и 11 танков
Фото: Facebook

По данным Генштаба ВСУ, потери вражеского личного состава увеличились на 590 воинов, 3 вертолета, 7 БПЛА, 11 танков.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 января 2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - 111760 (+590) чел,
  • танков - 3080 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 6147 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 2069 (+4) ед,
  • РСЗО - 434 (+3) ед,
  • средств ПВО - 217 (+0) ед,
  • самолетов - 285 (+0) ед,
  • вертолетов - 275 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1856 (+7),
  • крылатых ракет - 723 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед,
  • специальной техники - 183 (+0).

Данные уточняются.

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