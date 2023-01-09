Генштаб: РФ за сутки потеряла 590 солдат, 3 вертолета и 11 танков
По данным Генштаба ВСУ, потери вражеского личного состава увеличились на 590 воинов, 3 вертолета, 7 БПЛА, 11 танков.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 января 2023 ориентировочно составили:
- личного состава - 111760 (+590) чел,
- танков - 3080 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 6147 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 2069 (+4) ед,
- РСЗО - 434 (+3) ед,
- средств ПВО - 217 (+0) ед,
- самолетов - 285 (+0) ед,
- вертолетов - 275 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1856 (+7),
- крылатых ракет - 723 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4809 (+8) ед,
- специальной техники - 183 (+0).
Данные уточняются.