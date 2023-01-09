ОВА: Россияне ударили по рынку на Харьковщине (Обновлено)

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По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова﻿, утром 9 января российские войска нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла и несколько человек получили ранения.

"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку" , - сообщил Синегубов.

Позже Синегубов сообщил, что в результате удара погибла 60-летняя женщина. Позже прокуратура сообщила, что в результате российского ракетного удара погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения.

Глава ОВА добавил, что на месте работают все экстренные службы.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара пострадали 7 мирных жителей, среди них 13-летняя девочка.

Также сообщается, что под завалами могут оставаться люди. Спасатели продолжают разбирать завалы.