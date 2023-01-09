ОВА: Россияне ударили по рынку на Харьковщине (Обновлено)
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, утром 9 января российские войска нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла и несколько человек получили ранения.
"Враг снова наносит ракетные удары по Харьковщине. В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно из ЗРК С-300) по местному рынку", - сообщил Синегубов.
Позже Синегубов сообщил, что в результате удара погибла 60-летняя женщина. Позже прокуратура сообщила, что в результате российского ракетного удара погибли две женщины. Еще три женщины и 10-летняя девочка получили ранения.
Глава ОВА добавил, что на месте работают все экстренные службы.
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара пострадали 7 мирных жителей, среди них 13-летняя девочка.
Также сообщается, что под завалами могут оставаться люди. Спасатели продолжают разбирать завалы.