За 4 года количество украиноязычных граждан выросло на 8% – опрос

В конце 2022 года по сравнению с 2017-м количество русскоязычных украинцев уменьшилось на 11%, а украиноязычных – увеличилось на 8%. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, выполненного по заказу доктора политических наук Владимира Кулика.

По данным опроса, на востоке и юге страны на украинском говорят 29% опрошенных, а на русском – 27%.

Впрочем, Владимир Кулик сомневается в правдоподобии последних данных.

В 2022-м году количество людей, которые общаются только на украинском, составило 41%.

"Две последние цифры наверняка вызовут у вас впечатление, что часть респондентов выдает желаемое за действительное – и так оно, пожалуй, и есть. Социологи уже давно заметили этот "эффект социальной желательности" и даже разработали некоторые методы его нейтрализации, то есть выявление того, как респонденты действительно делают и думают" , – говорит заказчик исследования.

Однако ряд предварительных опросов от КМИС доказывают, что языковые предпочтения украинцев действительно изменились.

50% опрошенных говорят дома и работе только на украинском

В начале 1990-х соотношение языковых групп было где-то 55% - 45% в пользу русского языка, а на востоке и юге она преобладала на уровне 90%.

Затем это соотношение постепенно менялось в сторону украинского языка, в сентябре 2014 года оно было 50 на 50.

В 2017-м году только по-украински общались 34% опрошенных, а преимущественно ею – 15%. На двух языках говорили 25%. 14% – преимущественно на русском, а 12% – только на русском.

В 2022 году количество людей, которые общаются только на украинском, составило 41%, преимущественно на украинском – 17%, на двух языках – 24%, преимущественно на русском – 9% и только на русском – 7%.

50% опрошенных говорят дома и работе только на украинском, а 15% (дома) и 18% (на работе) – преимущественно. На двух языках дома и на работе общаются 19%. По-русски дома преимущественно говорили 7%, а полностью 8%, на работе или обучении: преимущественно по-русски – 7%, а полностью – 4%.

На двух языках на работе и дома общаются 19%

В интернете только на украинском языке пользуются 26% респондентов, и 26 – преимущественно на украинском. В 2017 году таких было 11-12%. На двух языках в сети пишут 38%, предпочтение русскому отдают 4%, а только на русском общаются – 3%.

58% опрошенных не считают русский язык важным (в 2014 году таких было 9%). 14% согласны с утверждением, что русский язык важен, потому что его понимают все украинцы (в 2014-м – 59%).

В интернете только на украинском языке пользуются 26% респондентов

"Русский язык важен, потому что это - язык большинства на востоке Украины" , - считают 14% украинцев (в 2014-м - 31%).

7% считают, что русский – это язык общения стран бывшего СНГ (в 2014 году – 34%), а 5% думают, что в Украине с давних времен говорили по-русски (было 15%).

58% опрошенных не считают русский язык важным

Украинский язык считает неважным только 1% респондентов.

Главной причиной важности называют ее роль как государственного языка (76%), далее следуют роли "основы независимости Украины" (32%) и "языка, объединяющего украинское общество" (23%).

"Эти показатели не очень изменились с 2014 года: украинский язык большинство украинцев вроде бы считали важным уже тогда, но в то же время считали важным и русский, и именно ему нередко предпочитали в разных ситуациях повседневной жизни. Теперь не будут отдавать" – говорит Владимир Кулик .

Опрос был проведен 4-27 декабря 2022 методом телефонных интервью с использованием компьютера опрошено 2005 респондентов, которые в настоящее время проживали на территории Украины (в пределах, подконтрольных украинским властям до 24 февраля 2022). Максимальная погрешность результатов опроса составляет 2,4%.