The Telegraph: Почему Великобритания не отправляет Украине "броню"

У войны есть своя динамика. И способность армий адаптироваться лежит в сердце этой динамики. Генералов Первой мировой войны высмеивали за отсутствие воображения. Но потребовалось время, чтобы превратить армию граждан в интегрированные вооруженные силы, которые в 1918 году смогли успешно провести Стодневное наступление, сообщает Зеркало недели.

Украина и Россия столкнулись с аналогичным вызовом сейчас. Тот, кто сможет адаптироваться и изменить свою армию быстрее и лучше, победит, – пишет в статье для The Telegraph бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Даннатт.

Он объясняет, что для Владимира Путина и его генерала Сергея Суровикина вызов состоит в том, чтобы создать новые силы, способные пойти в наступление весной. Но для этого им не хватает многих ключевых компонентов. Мобилизированные россияне не мотивированы, а еще Москве не хватает командиров низкого уровня. В советской и российской военной системе нет традиции сержантского состава. Хотя она играет роль главной опоры большинства западных армий, включая британскую.

Не менее горьким для Суровикина будет осознание того, что коррупция в процессе российских военных закупок накопила оружие худшего качества, чем то, которыми пользуются НАТО и Запад.

«Все это и не только приведет к образованию громоздкой силы, которая снова будет полагаться на массу и тупую артиллерию. Сталин однажды шутил, что количество может перерасти в качество. Но в Украине это утверждение, скорее всего, приведет к гибели очень большого количества молодых россиян, неохотно маскирующихся под солдат» , – пишет генерал Даннатт.

Президент Владимир Зеленский и генерал Валерий Залужный столкнулись с зеркальным заданием создать средства для проведения решающей кампании. И шансы пока на их стороне, но успех не гарантирован.

«Да, украинцы в форме и без нее демонстрируют чрезвычайную решимость победить в войне и сохранить избранный ими образ жизни. И они получают значительную поддержку Запада для этого. Но этой поддержки недостаточно» , – отмечает британский военный.

После аннексии Крыма в 2014 году Запад, в частности Великобритания, проводили тренировки для украинских военных, помогая начать трансформационный процесс, сильно ускорившийся после 24 февраля, когда Россия начала вторжение. До сих пор западная поддержка, которую поощряли британцы и оказывали в основном американцы, дала Украине средства, чтобы не потерпеть поражение в войне.

Подаренные ПЗРК Javelin и NLAW помогли подавить начальную атаку. Спутниковый интернет Starlink изменил украинскую систему командования и контроля. А дальнобойные артиллерийские системы HIMARS разнесли российскую логистику. Но только сейчас Запад начинает слышать украинские просьбы дать наступательные средства.

«Франция собирается передать легкие «танки» AMX-10. США жертвуют 50 БМП Bradley, а Германия передаст большую часть своих запасов БМП Marder. А Британия? Главный болельщик, кажется, потерял свой голос» , – иронизирует британский генерал.

Почему Британия не может пойти по стопам своих американских, французских и немецких союзников и тоже предложить современные сухопутные средства?

«Жестокая реальность в том, что нам нечего дать. Годы недостаточного финансирования британской армии здесь попадают в поле внимания. Боевые машины CVR(T) разработаны еще в 1970-х годах и им не место на современном маневренном поле боя, как и бронированным патрульным машинам, закупленным для кампаний по борьбе с партизанскими движениями в Ираке и Афганистане» , – пишет генерал Даннатт.

Он добавляет, что британские танки Challenger остро нуждаются в обновлении, равно как и БМП Warrior. Однако в случае второй из этих машин было решено, что их обновление слишком дорого обойдется. Поэтому БМП Warrior снимут с вооружения. БМП Ajax не работает. БТР Boxer еще не были поставлены британской армии.

«Это возвращает нас к Warrior. Если мы собираемся раньше срока списать их, то не лучше ли было бы подарить их украинцам?», – предлагает британский генерал.

Армия Великобритании годами проводила учения в Польше. И она имеет хороший опыт в перебрасывании бронетехники на польскую территорию. Тренеры могут научить украинских пехотинцев ею пользоваться.